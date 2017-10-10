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Главная страница → Раздел: События/СкандалыСтудентку нашли мертвой в бассейне, полном ее крови
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Студентку нашли мертвой в бассейне, полном ее крови


Студентку нашли мертвой в бассейне, полном ее крови
Фото: AmericaRU.com
В Окленде 20-летнню студентку колледжа Алину Шейхет нашли мертвой в бассейне, полной ее крови. Родители обнаружили ее утром в воскресенье.

Алина Шейхет (Alina Sheykhet) была студенткой университета Питтсбурга. Она собиралась стать физиотерапевтом. Ее объявили мертвой после того, как полиция прибыла около 9 утра в дом семьи и проверила ее тело. Коронер заявляет, что это было убийство.

«Я потерял прекрасную принцессу, - продолжил он. «Я не знаю, что еще сказать», - заявил Ян Шейхет, отец убитой.
Именно ее отец нашел Алину мертвой в своем доме в Окленде. Она собиралась пойти на прогулку с родителями утром и отпраздновать день рождения своего брата Артема.

Полиция ищет бывшего бойфренда Шейхет, 21-летнего Мэтью Дарби.
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