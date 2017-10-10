Трехлетнюю девочку оставили ночью стоять на улице за отказ пить молоко. Она пропала

10 октября 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

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В Техасе пропала без вести трехлетняя девочка, которую наказали за то, что она отказалась пить молоко. Ее оставили стоять ночью на улице, и она исчезла.Техасская полиция ищет Шерин Мэтьюз (Sherin Mathews) из Ричардсона, отец которой Уэсли Мэтьюз не сообщал о пропаже девочки в течение пяти часов после того, как он оставил ее на улице в качестве наказания – у дерева на заднем дворе дома. Последний раз он видел дочь в три часа ночи.Когда он вернулся через 15 минут, чтобы проверить Шерин, она исчезла. Местные власти в поисках работают с несколькими национальными агентствами, в том числе с ФБР и службой маршалов США.Койоты недавно были замечены в переулке за домом, где в последний раз видели Шерин. Задний двор также подходит к железнодорожным путям.Уэсли Мэтьюз арестован в субботу по обвинению в создании угрозы для ребенка. Семья Мэтьюз приняла Шерин из детского дома в Индии почти два года назад, сказал сосед. В доме росла еще одна девочка 4 лет, биологическая дочь пары, и ее забрали социальные службы.Шерин имеет проблемы с развитием, у нее есть «ограниченные навыки вербального общения».