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В Калифорнии сразу 15 лесных пожаров, погибло 10 человек


В Калифорнии сразу 15 лесных пожаров, погибло 10 человек
Фото: AmericaRU.com
Власти штата Калифорния заявляют, что 15 лесных пожаров бушуют в северной части штата. Самые крупные охватили местные виноградники. Жертвами пожаров стало 10 человек.

В результате буйства огня сгорело 1500 домов и нежилых зданий. Пожары возникли в ночь на понедельник в округах Напа, Мендочино и Сонома. Пламя быстро охватило живописные места, где расположены виноградники.

Десять человек погибли, и ожидается, что их число увеличится. Семь смертей – только в городе Санта-Роса. Пострадало 100 человек – все они находятся в больницах штата. Среди травм – ожоги и отравление дымом.

По состоянию на вечер понедельника пожары захватили более 119 032 акров. Пожары подпитываются сильными ветрами со скоростью 50 миль в час. Более 20 000 человек были эвакуированы.
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