В Калифорнии сразу 15 лесных пожаров, погибло 10 человек

10 октября 2017 года, 10:20

Фото: AmericaRU.com

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Власти штата Калифорния заявляют, что 15 лесных пожаров бушуют в северной части штата. Самые крупные охватили местные виноградники. Жертвами пожаров стало 10 человек.В результате буйства огня сгорело 1500 домов и нежилых зданий. Пожары возникли в ночь на понедельник в округах Напа, Мендочино и Сонома. Пламя быстро охватило живописные места, где расположены виноградники.Десять человек погибли, и ожидается, что их число увеличится. Семь смертей – только в городе Санта-Роса. Пострадало 100 человек – все они находятся в больницах штата. Среди травм – ожоги и отравление дымом.По состоянию на вечер понедельника пожары захватили более 119 032 акров. Пожары подпитываются сильными ветрами со скоростью 50 миль в час. Более 20 000 человек были эвакуированы.