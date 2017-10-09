Компанию Dove обвиняют в расизме

9 октября 2017 года, 22:07

Фото: AmericaRU.com

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http://www.americaru.com/news/118165

Dove пришлось извиниться за рекламу спорного содержания, которую критики назвали расистской.На странице компании на Facebook появился пост – статическая сборка изображений в одной картинке, в которой темнокожая женщина сняла коричневую блузку, а под ней оказалась белая женщина в более светлой рубашке. Чуть позже пост был удален, но кое-кто из пользователей успел сделать скриншоты, и буря негодований разверзлась в социальных сетях.Мыльная компания отреагировала извинениями в Twitter и на Facebook, заявив, что сожалеют об этой оплошности. По их словам, они лишь хотели подчеркнуть разнообразие женщин. Однако критики считают картинку расистской, так как она показывает, по их мнению, что если темнокожая женщина превращается в белую, значит темная кожа нечиста. Что повторяет ряд исторических реклам, когда расизм был нормой.Торговая марка Dove принадлежит британско-голландской компании Unilever и давно проводит рекламные кампании, в которых стремится подчеркнуть разнообразие женщин. Однако подобные истории случались с Dove, например реклама 2011 года, где мыло отмывало темную кожу, превращая в белую.