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Главная страница → Раздел: События/СкандалыФанаты Рика и Морти обиделись на McDonalds
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Фанаты «Рика и Морти» обиделись на McDonald's


Фанаты Рика и Морти обиделись на McDonalds
Фото: AmericaRU.com
Компании McDonald`s пришлось извиниться перед тысячами разочарованных фанатов «Рика и Морти». Однодневная субботняя акция по продаже сычуаньского соуса, который не был в меню уже 20 лет, вызвала бурю эмоций и протестов. В Детройте посетители так расстроились, что пришлось вызывать полицию.

Первоначально сычуаньский соус продавался ограниченной партией в 1998 году в связи с премьерой диснеевского мультфильма «Мулан». В начале этого года соус упоминался в мультсериале «Рик и Морти». Сеть быстрого питания объявила о продажах ограниченной партии в субботу, однако наплыв желающих был такой, что многим не хватило.

Компания McDonald`s быстро извинилась в Twitter: «Мы услышали вас, и мы сожалеем, что не все смогли получить ограниченный соус по-сычуаньски».

Сеть быстрого питания заявила, что соус будет продаваться этой зимой.

Страсти по соусу начались с эпизода, который вышел 1 апреля. В шоу персонаж Рик Санчес говорит, что безумно хочет «Mulan McNugget». Большой ажиотаж подогрелся еще и информацией о том, что пакетики с прошлой партии продавались в Интернете по 15 тысяч долларов за штуку.
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