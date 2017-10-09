Фанаты Рика и Морти обиделись на McDonalds

9 октября 2017 года, 20:06

Фото: AmericaRU.com

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Компании McDonald`s пришлось извиниться перед тысячами разочарованных фанатов «Рика и Морти». Однодневная субботняя акция по продаже сычуаньского соуса, который не был в меню уже 20 лет, вызвала бурю эмоций и протестов. В Детройте посетители так расстроились, что пришлось вызывать полицию.Первоначально сычуаньский соус продавался ограниченной партией в 1998 году в связи с премьерой диснеевского мультфильма «Мулан». В начале этого года соус упоминался в мультсериале «Рик и Морти». Сеть быстрого питания объявила о продажах ограниченной партии в субботу, однако наплыв желающих был такой, что многим не хватило.Компания McDonald`s быстро извинилась в Twitter: «Мы услышали вас, и мы сожалеем, что не все смогли получить ограниченный соус по-сычуаньски».Сеть быстрого питания заявила, что соус будет продаваться этой зимой.Страсти по соусу начались с эпизода, который вышел 1 апреля. В шоу персонаж Рик Санчес говорит, что безумно хочет «Mulan McNugget». Большой ажиотаж подогрелся еще и информацией о том, что пакетики с прошлой партии продавались в Интернете по 15 тысяч долларов за штуку.