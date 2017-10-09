НАТО усиливает свое присутствие на Черном море

Фото: AmericaRU.com
Небольшую группировку войск стран НАТО, включая Италию, Канаду и Румынию, уже усилят тысячей американских солдат.
«Наша цель – мир, а не война, - сказал президент Румынии Клаус Йоханнис (Klaus Iohannis) на заседании Парламентский ассамблее НАТО в Бухаресте. – Мы не угрожаем России, нам нужен диалог с усиленной позиции защиты».
Россия обвиняет НАТО в попытке окружить ее и угрожать стабильности в Восточной Европе. НАТО отрицает подобные намерения. Страны, расположенные на Черном море, такие как Румыния, Болгария и Турция, являются членами НАТО, в то время как Украина и Грузия стремятся присоединиться к альянсу. Цели НАТО - развивать свое присутствие и поддерживать дружественные страны, избегая обострения напряженности, в то время как Россия стремится, по словам военных аналитиков, создать «буферную зону». В 2008 году Россия провела операцию в Южной Осетии, а в 2014 году аннексировала Крым и поддержала сепаратистов на востоке Украины, тем самым подняв ставки с обеих сторон и поставив мир на порог «холодной войны».
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