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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеТревога и депрессия, вызванные издевательствами в детстве, уменьшаются спустя годы
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Тревога и депрессия, вызванные издевательствами в детстве, уменьшаются спустя годы


Тревога и депрессия, вызванные издевательствами в детстве, уменьшаются спустя годы
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование специалистов Университетского колледжа Лондона нашло убедительное доказательство того, что воздействие издевательств вызывает проблемы с психическим здоровьем, такие как тревога и депрессия, спустя годы.

Однако со временем негативное влияние издевательств ослабевает, что указывает на способность детей, ставших жертвами хулиганов, быстро восстанавливать душевные силы. «Предыдущие исследования показали, что дети, над которыми издеваются сверстники, чаще страдают от проблем с психическим здоровьем», - отметили ученые.

Исследователи заявили, что на проблемы с психическим здоровьем, помимо издевательств, также влияют такие факторы, как состояние окружающей среды и генетика. Кроме того, они сообщили, что негативное влияние издевательств проходит в среднем в течение 5 лет.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «JAMA Psychiatry».
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