Умственная тренировка изменяет структуру мозга и уменьшает социальный стресс

9 октября 2017 года, 18:23

Фото: AmericaRU.com

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Медитация полезна для нашего благополучия. Эта древняя мудрость была поддержана научными исследованиями, фокусирующимися на практике осознанности. Новый эксперимент показал, что медитация меняет структуру головного мозга и снимает социальный стресс.Специалисты Института когнитологии и науки о мозге имени Макса Планка оценили различные показатели участников (провели психологические тесты, сделали магнитно-резонансную томографию, а также замерили маркеры стресса) людей, которые занимались духовной практикой в течение 30 минут шесть дней в неделю. «Мы заметили значительные изменения в конкретных структурах мозга и связанных с ними поведенческими маркера. Так, например, после медитации мы наблюдали изменения в коре головного мозга в областях, которые связаны с вниманием и исполнительным функционированием», - отметили ученые.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Science Advances». Кроме того, было обнаружено, что те, кто регулярно занимаются медитацией, обладают большей пластичностью мозга, что приводит к увеличению социального интеллекта.