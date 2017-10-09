Умственная тренировка изменяет структуру мозга и уменьшает социальный стресс

Фото: AmericaRU.com
Специалисты Института когнитологии и науки о мозге имени Макса Планка оценили различные показатели участников (провели психологические тесты, сделали магнитно-резонансную томографию, а также замерили маркеры стресса) людей, которые занимались духовной практикой в течение 30 минут шесть дней в неделю. «Мы заметили значительные изменения в конкретных структурах мозга и связанных с ними поведенческими маркера. Так, например, после медитации мы наблюдали изменения в коре головного мозга в областях, которые связаны с вниманием и исполнительным функционированием», - отметили ученые.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Science Advances». Кроме того, было обнаружено, что те, кто регулярно занимаются медитацией, обладают большей пластичностью мозга, что приводит к увеличению социального интеллекта.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Тревога и депрессия, вызванные издевательствами в детстве, уменьшаются спустя годы →
- Поливитамины во время беременности связаны со снижением риска аутизма у детей →
- Чтение развивает способность сочувствовать другим →
- Только один час упражнений в неделю может значительно снизить вероятность депрессии →
- Медики в психиатрических клиниках постоянно подвергаются насилию →
- Трое американских ученых получили Нобелевскую премию по медицине за открытие тайн биологических часов →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118157
http://www.americaru.com/news/118157