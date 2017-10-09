Поливитамины во время беременности связаны со снижением риска аутизма у детей

9 октября 2017 года, 18:00

Фото: AmericaRU.com

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Расстройство аутистического спектра включает в себя ряд состояний, среди которых синдром Аспергера, влияющий на социальное взаимодействие человека, общение, интересы и поведение. По оценкам, примерно каждый сотый житель Великобритании страдает расстройством. Заболевание чаще встречается среди мальчиков, чем девочек.Исследования показывают, что аутизм, скорее всего, развивается в матке, и рацион матери во время беременности может иметь значительное влияние. Но результаты предыдущих исследований были непоследовательными, предполагая, что другие неизмеримые факторы, такие как здоровье и образ жизни матери, также могут сыграть свою роль.Международная команда ученых проанализировала данные 273107 матерей с детьми, проживающих в Стокгольме, Швеция. Женщины рассказали об употреблении фолиевой кислоты, железа и потивитаминных добавок во время беременности, а случаи детского аутизма были идентифицированы из национальных регистров. После корректировки нескольких потенциально влияющих факторов, как у матерей, так и у детей, исследователи обнаружили, что прием поливитаминов с добавлением или без добавления железа и/или фолиевой кислоты связан со снижением вероятности развития расстройства аутистического спектра с умственной отсталостью.