Поливитамины во время беременности связаны со снижением риска аутизма у детей

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Исследования показывают, что аутизм, скорее всего, развивается в матке, и рацион матери во время беременности может иметь значительное влияние. Но результаты предыдущих исследований были непоследовательными, предполагая, что другие неизмеримые факторы, такие как здоровье и образ жизни матери, также могут сыграть свою роль.
Международная команда ученых проанализировала данные 273107 матерей с детьми, проживающих в Стокгольме, Швеция. Женщины рассказали об употреблении фолиевой кислоты, железа и потивитаминных добавок во время беременности, а случаи детского аутизма были идентифицированы из национальных регистров. После корректировки нескольких потенциально влияющих факторов, как у матерей, так и у детей, исследователи обнаружили, что прием поливитаминов с добавлением или без добавления железа и/или фолиевой кислоты связан со снижением вероятности развития расстройства аутистического спектра с умственной отсталостью.
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