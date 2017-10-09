SpaceX Falcon 9 доставила 10 спутников на орбиту

Фото: AmericaRU.com
Джон Индукерер (John Insprucker), главный инженер, ответственный за запуск Falcon 9, отчитался, что все спутники, десять из десяти, развернуты на орбите. Операция заняла 57 минут после запуска, на само развертывание ушло 15 минут.
Планируется, что система спутников Iridium будет состоять из 66 основных спутников и девяти орбитальных спутников поддержки. На данный момент на орбите 30 спутников Iridium. Сегодняшний запуск SpaceX является уже 14-м за этот год. Falcon 9 разрабатывается как многоразовая ракета, позволяющая снизить стоимость космического полета.
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