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Полиции Майами застрелила женщину, когда та проезжала на красный свет


Полиции Майами застрелила женщину, когда та проезжала на красный свет
Фото: AmericaRU.com
Женщина-водитель из Майами-Бич в воскресенье вечером была обстреляна и смертельно ранена после ДТП с участием сотрудников полиции.

В 18:15 вечера водитель черного BMW протаранила два или три автомобиля, проехав на красный свет. Во время происшествия ей удалось сбить одного из сотрудников полиции.

«Она завела машину и хотела покинуть место происшествия, но, похоже, наехала на полицейского, который оказался перед ней», - сообщил свидетель Мигель Гарсия (Miguel Garcia). Второй полицейский открыл огонь по машине, увидев как его коллегу сбили. Потом другой полицейский стрелял по машине, я услышал звуки выстрелов, четыре или пять, и потом машина потеряла управление», - добавил Гарсия.

Сотрудника полиции отбросило с такой силой, что он очутился на тротуаре, ему оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Он оставался в сознании и мог говорить.

Женщина-водитель, будучи смертельно раненой, врезалась в белый внедорожник. Владелец внедорожника сказал, что в BMW был еще и мужчина, однако полиции не раскрыла подробностей их отношений. Как и не раскрыла личность убитой женщины, сказав только, что ей было двадцать три года. Внутренняя служба полиции Майами проведет расследование по отношению к стрелявшему полицейскому.
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