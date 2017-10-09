Южная Корея обзаведется бомбами, которые смогут оставить Пхеньян без электричества

Фото: AmericaRU.com
«Мы получили все технологии для разработки графитовой бомбы для АОР, мы уже находимся на той стадии, когда можем создавать бомбы в любое время», - сообщил военный чиновник.
Боеголовки, которые можно прикреплять к крылатым ракетам, могут быть доставлены самолетами и сброшены на электростанции. По принципу кассетных бомб они выпускают графитовые нити, которые рассеиваются и замыкают электросети. Впервые такие бомбы были использованы ВМС США в 1991 году во время войны в Персидском заливе. Позднее - в 1999 году в Сербии во время балканского конфликта. После их использования представитель НАТО Джейми Ши (Jamie Shea) сообщил, что действие бомбы в основном психологическое, так как атакованная страна чувствует себя бессильной.
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