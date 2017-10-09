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Чтение развивает способность сочувствовать другим


Чтение развивает способность сочувствовать другим
Фото: AmericaRU.com
Чтение - это универсальный опыт, который может привести к развитию способности сочувствовать другим людям, независимо от происхождения и языка человека, показало новое исследование университета Южной Калифорнии.

Используя функциональную магнитно-резонансную томографию (МРТ), ученые изучили мозговые ответы на чтение трех разных языках - английском, персидском и китайском. Исследование, опубликованное в журнале Human Brain Mapping, доказало, что чтение может иметь широкомасштабное влияние на то, как мы сопереживаем другим людям.

«Даже учитывая эти фундаментальные различия в языке, существует нечто универсальное в том, что происходит в мозге в тот момент, когда мы обрабатываем повествовательный текст», - сказал Мортеза Деххани (Morteza Dehghani), исследователь Института мозга и творчества в УЮК.
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