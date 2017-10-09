Только один час упражнений в неделю может значительно снизить вероятность депрессии

Фото: AmericaRU.com
Исследование, опубликованное в Американском журнале психиатрии, показало, что 12% случаев депрессии можно предотвратить, если каждую неделю тренироваться хотя бы. Джози Андерсон (Josie Anderson), автор исследования из клиники Сиднея, считает, что не требует значительных усилий и большого изменения образа жизни.
«Вам не нужно подниматься на гору или бежать марафон», - отметила Андерсон.
В исследовании принимали участие 33 908 взрослых, у которых симптомы депрессии наблюдались в течение 11 лет. Небольшие тренировки единоразово и или вразброс по неделе позволяют снять симптомы, при этом занятия спортом не становятся напряженными.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Чтение развивает способность сочувствовать другим →
- Медики в психиатрических клиниках постоянно подвергаются насилию →
- Трое американских ученых получили Нобелевскую премию по медицине за открытие тайн биологических часов →
- Как сердца фанатов хоккея реагируют на напряженные моменты в игре →
- Что происходит с людьми, пережившими остановку сердца? →
- Ученые считают шизофрению практически наследственным заболеванием →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118145
http://www.americaru.com/news/118145