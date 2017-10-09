Только один час упражнений в неделю может значительно снизить вероятность депрессии

9 октября 2017 года, 14:30

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что даже небольшое количество упражнений - всего лишь час в неделю - может значительно снизить шансы развития депрессии.Исследование, опубликованное в Американском журнале психиатрии, показало, что 12% случаев депрессии можно предотвратить, если каждую неделю тренироваться хотя бы. Джози Андерсон (Josie Anderson), автор исследования из клиники Сиднея, считает, что не требует значительных усилий и большого изменения образа жизни.«Вам не нужно подниматься на гору или бежать марафон», - отметила Андерсон.В исследовании принимали участие 33 908 взрослых, у которых симптомы депрессии наблюдались в течение 11 лет. Небольшие тренировки единоразово и или вразброс по неделе позволяют снять симптомы, при этом занятия спортом не становятся напряженными.