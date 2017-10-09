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Медики в психиатрических клиниках постоянно подвергаются насилию


Медики в психиатрических клиниках постоянно подвергаются насилию
Фото: AmericaRU.com
По данным Всемирной организации здравоохранения, медицинские работники в психиатрических клиниках работают в суровых условиях – они постоянно подвергаются физическому насилию. Поскольку почти четверть мира страдает от психических и неврологических расстройств, число медработников для таких клиник будет расти, а условия остаются прежними.

В прошлом году два из пяти сотрудников Национальной службы здравоохранения, работающие в психиатрических клиниках, подверглись физическому насилию со стороны одного из своих пациентов, сообщает Guardian. Это включает в себя все: от душения и укусов до нанесения ножевых ранений. Более 1000 сотрудников психиатрических служб, сообщили о своем личном опыте насилии в рамках опроса ВОЗ.

Большинство опрошенных заявляют, что проблема существует, потому что клиники недоукомплектованы, а также недостаток терапии для таких больных.
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