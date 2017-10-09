Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:52 am | Чикаго 3:52 am | Сан-Франциско 1:52 am
Главная страница → Раздел: АналитикаНобелевскими лауреатами стали 900 человек, женщин – только 48
Аналитика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Нобелевскими лауреатами стали 900 человек, женщин – только 48


Нобелевскими лауреатами стали 900 человек, женщин – только 48
Фото: AmericaRU.com
Из 900 человек, которые стали лауреатами Нобелевской премии за 115 лет истории существования премии, женщины составляют небольшое количество – только 48.

Первые награды были вручены в 1901 году, и с того момента 900 человек получили Нобелевские премии в разных отраслях. Наибольшее количество лауреатов – американцы, включая иммигрантов. В частности, немецкий химик Йоахим Франк (Joachim Frank ) - профессор Колумбийского университета, который получил премию по химии в этом году. Физик Массачусетского технологического института Райнер Вайс, лауреат Нобелевской премии по физике 2017 года, также родился в Германии.

Средний возраст победителей с каждым годом увеличивается. Сейчас он составляет около 70 лет. Самые молодые лауреаты – в премии мира. В частности, самая юная получательница премии мира – 17-летняя Малала Юсафзай.

Большую часть победителей по-прежнему составляют мужчины. В некоторых направлениях женщины не получали награду годами. Последняя женщина, которая получила Нобелевскую премию по физике, - Мария Гепперт Майер в 1964 году.
Читайте также последние новости раздела "Аналитика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118141
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Просторные апартаменты на острове Ки-Бискейн (Флорида) Просторные апартаменты на острове Ки-Бискейн (Флорида)
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108 Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108
Раздел: Животные
Продаются котята Scottish fold and straight Продаются котята Scottish fold and straight
Раздел: Автомобили
Продам Toyota Camry Продам Toyota Camry
Раздел: Квартиры - сдам
Комната в рент Room for rent Комната в рент Room for rent
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном доме с видом на водный канал квартира в современном доме с видом на водный канал
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus