Нобелевскими лауреатами стали 900 человек, женщин – только 48

9 октября 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

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Из 900 человек, которые стали лауреатами Нобелевской премии за 115 лет истории существования премии, женщины составляют небольшое количество – только 48.Первые награды были вручены в 1901 году, и с того момента 900 человек получили Нобелевские премии в разных отраслях. Наибольшее количество лауреатов – американцы, включая иммигрантов. В частности, немецкий химик Йоахим Франк (Joachim Frank ) - профессор Колумбийского университета, который получил премию по химии в этом году. Физик Массачусетского технологического института Райнер Вайс, лауреат Нобелевской премии по физике 2017 года, также родился в Германии.Средний возраст победителей с каждым годом увеличивается. Сейчас он составляет около 70 лет. Самые молодые лауреаты – в премии мира. В частности, самая юная получательница премии мира – 17-летняя Малала Юсафзай.Большую часть победителей по-прежнему составляют мужчины. В некоторых направлениях женщины не получали награду годами. Последняя женщина, которая получила Нобелевскую премию по физике, - Мария Гепперт Майер в 1964 году.