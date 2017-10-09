Нобелевскими лауреатами стали 900 человек, женщин – только 48

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Первые награды были вручены в 1901 году, и с того момента 900 человек получили Нобелевские премии в разных отраслях. Наибольшее количество лауреатов – американцы, включая иммигрантов. В частности, немецкий химик Йоахим Франк (Joachim Frank ) - профессор Колумбийского университета, который получил премию по химии в этом году. Физик Массачусетского технологического института Райнер Вайс, лауреат Нобелевской премии по физике 2017 года, также родился в Германии.
Средний возраст победителей с каждым годом увеличивается. Сейчас он составляет около 70 лет. Самые молодые лауреаты – в премии мира. В частности, самая юная получательница премии мира – 17-летняя Малала Юсафзай.
Большую часть победителей по-прежнему составляют мужчины. В некоторых направлениях женщины не получали награду годами. Последняя женщина, которая получила Нобелевскую премию по физике, - Мария Гепперт Майер в 1964 году.
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