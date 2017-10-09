На Луне могла быть атмосфера 70 миллионов лет назад

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Исследование, опубликованное в журнале Earth and Planetary Science Letters, показывает, что древние вулканы около четырех миллиардов лет назад, возможно, создали атмосферу, которая существовала на Луне еще 70 миллионов лет. В этот период она окончательно исчезла.
Ученые из Лунного и планетарного института NASA обнаружили, что образцы вулканической породы в Луны «включаюя газовые компоненты, такие как монооксид углерода, ингредиенты для воды, серы и другие летучие вещества». Они обнаружили, что атмосфера на спутнике была самой плотной где-то между 3-4 миллиардами лет назад.
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