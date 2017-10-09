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Главная страница → Раздел: В миреСо дня смерти Че Гевары прошло 50 лет
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Со дня смерти Че Гевары прошло 50 лет


Со дня смерти Че Гевары прошло 50 лет
Фото: AmericaRU.com
Сегодня, 9 октября, исполняется ровно 50 лет со дня, когда был убит знаменитый революционер и мыслитель Эрнесто Гевара де ла Серна, известный миру как Че Гевара (Che Guevara). Именно 9 октября 1967 года он был казнен в Боливии.

Ему было 39 лет, после казни он окончательно превратился в символ борьбы за справедливость и равенство. Несмотря на астму, он проехал на мотоцикле через всю Латинскую Америку, работал в джунглях в лепрозории, принимал участие в высадке на Кубу экипажа яхты «Гранма» - и в целом стал одним из лидеров Кубинской революции. Затем он пытался возглавить народное движение в Африке и Центральной Америке, пока не был пойман и убит военными в Боливии.

Для многих после гибели Че Гевара стал фигурой, подобной Христу. Особенно, когда мир увидел фотографию, сделанную в морге боливийского Валлегранде: на ней мертвый Че лежит на кушетке с растрепанными волосами и широко открытыми глазами, в которых мистически отражается блеск фотовспышки. Он видился христианским мучеником.

В 50-ю годовщину со дня смерти Че Гевары в Боливии проходят поминальные торжества, в которых примет участие национальная армия. Нынешний глава правительства страны Альфредо Рада говорит, что власть отличается от правления режима Рене Барриентоса, который лично приказал казнить раненого Че. Действующий президент Боливии Эво Моралес является последователем идей аргентинского революционера.
Также в торжествах примут участие дети Че Гевары и его близкие. На Кубе президент Рауль Кастро собирается провести церемонию памяти в мавзолее Че Гевары в Санта-Кларе, где теперь покоится тело революционера.
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