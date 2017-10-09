Первый прототип грузовика Tesla завершен

Фото: AmericaRU.com
В начале октября Tesla планировала представить свой долгожданный грузовик на специальном мероприятии в конце месяца, однако Илон Маск заявил, что мероприятие отодвинуто на 16 ноября. Он отметил, что отсрочка связана с тем, что компания «перебросила ресурсы на устранение слабых мест в Model 3».
Также Маск написал, что у нового грузовика «спецификации лучше, чем все, что он видел до сих пор». Ранее он отмечал, что производство таких машин станет для компании новым уровнем, при этом модели будут ездить, как спортивные автомобили.
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