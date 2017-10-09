Из новой серии «Американской истории ужасов» вырезали сцену массовой стрельбы

9 октября 2017 года, 11:10

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/118133

После трагедии в Лас-Вегасе из нового эпизода «Американской истории ужасов» вырезали сцену массовой стрельбы. Создатель сериала Райан Мерфи рассказал об этом во врем панели New Yorker Festival в субботу.Райан Мерфи (Ryan Murphy) сказал, что в эпизоде , который выйдет во вторник, убрали сцену, в которой происходит массовая стрельба. Серию решили отредактировать после трагедии в Лас-Вегасе, в которой погибло 58 человек, сотни получили ранения.Сцена, о которой идет речь, была снята до трагедии в Лас-Вегасе – в сентябре. «Мы приняли решение, что лучше сейчас это не показывать», - заявил продюсер шоу.«Никто никогда не говорит о правах жертв. Это своего рода странное эмоциональное обсуждение, которое никогда не поднимается, - добавил Мерфи. - Но я испытал большое сочувствие к людям, которые пострадали, их близким, всем, кого это коснулось».Новый сезон «Американской истории ужасов» называется «Культ» и связан с последними выборами. Кроме того, персонаж Эвана Питерса Кай собрал 6 человек для культа клоунов, которые убивают неугодных.