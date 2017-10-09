В Висконсине пронесся редкий октябрьский торнадо

Фото: AmericaRU.com
Необычный октябрьский торнадо сбил линии электропередач, обрушил несколько деревьев и уничтожил несколько гаражей на восточной стороне Мэдисона. Также у автомойки сорвало крышу. Никто не пострадал. Национальная метеорологическая служба подтверждает факт слабого торнадо в районе шоссе 39 и 90 в субботу вечером. Скорость ветра составляла около 70-80 миль /ч. Торнадо двигался по земле около 10 минут.
Местные жители говорят, что ущерб от смерча выглядел, «словно взрыв бомбы».
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