В Висконсине пронесся редкий октябрьский торнадо

9 октября 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

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В эту субботу, 7 октября жители Мэдисона, штат Висконсин, сообщили о приходе небольшого торнадо, который пронесся через восточную часть города. Смерчи в октябре – крайне редкое явление, сообщает Национальная служба погоды США.Необычный октябрьский торнадо сбил линии электропередач, обрушил несколько деревьев и уничтожил несколько гаражей на восточной стороне Мэдисона. Также у автомойки сорвало крышу. Никто не пострадал. Национальная метеорологическая служба подтверждает факт слабого торнадо в районе шоссе 39 и 90 в субботу вечером. Скорость ветра составляла около 70-80 миль /ч. Торнадо двигался по земле около 10 минут.Местные жители говорят, что ущерб от смерча выглядел, «словно взрыв бомбы».