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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Висконсине пронесся редкий октябрьский торнадо
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В Висконсине пронесся редкий октябрьский торнадо


В Висконсине пронесся редкий октябрьский торнадо
Фото: AmericaRU.com
В эту субботу, 7 октября жители Мэдисона, штат Висконсин, сообщили о приходе небольшого торнадо, который пронесся через восточную часть города. Смерчи в октябре – крайне редкое явление, сообщает Национальная служба погоды США.

Необычный октябрьский торнадо сбил линии электропередач, обрушил несколько деревьев и уничтожил несколько гаражей на восточной стороне Мэдисона. Также у автомойки сорвало крышу. Никто не пострадал. Национальная метеорологическая служба подтверждает факт слабого торнадо в районе шоссе 39 и 90 в субботу вечером. Скорость ветра составляла около 70-80 миль /ч. Торнадо двигался по земле около 10 минут.

Местные жители говорят, что ущерб от смерча выглядел, «словно взрыв бомбы».
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