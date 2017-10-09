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Главная страница → Раздел: События/СкандалыЧеловек, который изнасиловал 12-летнего ребенка, получил опеку над ребенком
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Человек, который изнасиловал 12-летнего ребенка, получил опеку над ребенком


Человек, который изнасиловал 12-летнего ребенка, получил опеку над ребенком
Фото: AmericaRU.com
Кристофер Мирасоло (Christopher Mirasolo) является зарегистрированным сексуальным преступником после двух фактов сексуального насилия над детьми. Тем не менее, это не помешало властям дать ему опеку над несовершеннолетним ребенком.

Мужчина, который изнасиловал 12-летнюю девочку, получил совместную опеку над ребенком, который родился после этого насилия. Он напал на девочку 9 лет назад, она забеременела, и теперь 27-летний насильник получил совместную опеку вместе с матерью-жертвой. Тест доказал, что Мирасоло является отцом 8-летнего мальчика.
После его осуждения за изнасилование в 2008 году Мирасоло из Браун-Сити, штат Мичиган, был признан виновным в еще одном факте насилия над ребенком, за что он получил четыре года тюрьмы.

Жертве теперь исполнился 21 год, и ее адвокат Ребекка Кисслинг обращается за защитой в соответствии с федеральным законом, чтобы получить запретительный приказ суда. Мирасоло получил адрес жертвы, и его имя было добавлено в свидетельство о рождении ребенка без согласия пострадавшей. Адвокат добивается у суда расследования, как представители власти дали подобные разрешения осужденному педофилу.
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