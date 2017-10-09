Человек, который изнасиловал 12-летнего ребенка, получил опеку над ребенком

Фото: AmericaRU.com
Мужчина, который изнасиловал 12-летнюю девочку, получил совместную опеку над ребенком, который родился после этого насилия. Он напал на девочку 9 лет назад, она забеременела, и теперь 27-летний насильник получил совместную опеку вместе с матерью-жертвой. Тест доказал, что Мирасоло является отцом 8-летнего мальчика.
После его осуждения за изнасилование в 2008 году Мирасоло из Браун-Сити, штат Мичиган, был признан виновным в еще одном факте насилия над ребенком, за что он получил четыре года тюрьмы.
Жертве теперь исполнился 21 год, и ее адвокат Ребекка Кисслинг обращается за защитой в соответствии с федеральным законом, чтобы получить запретительный приказ суда. Мирасоло получил адрес жертвы, и его имя было добавлено в свидетельство о рождении ребенка без согласия пострадавшей. Адвокат добивается у суда расследования, как представители власти дали подобные разрешения осужденному педофилу.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- В Висконсине пронесся редкий октябрьский торнадо →
- Крупный мост через Гудзон Tappan Zee закрыли →
- Девушка, тело которой нашли в холодильнике отеля в Чикаго, умерла случайно →
- Нью-Йоркский учитель арестован за непристойные фото и видео →
- Ивана Трамп похвасталась, что у нее «идеальная жизнь» →
- Запах тыквы «изгнал» учеников из иезуитской школы →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118129
http://www.americaru.com/news/118129