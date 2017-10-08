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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеТрое американских ученых получили Нобелевскую премию по медицине за открытие тайн биологических часов
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Трое американских ученых получили Нобелевскую премию по медицине за открытие тайн биологических часов


Трое американских ученых получили Нобелевскую премию по медицине за открытие тайн биологических часов
Фото: AmericaRU.com
Американские ученые Джеффри С. Холл, Майкл Росбаш и Майкл У. Янг (Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young ) в этом году стали лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине за работу над молекулярными механизмами, контролирующими циркадные ритмы.

Циркадные ритмы, или биологические часы, - это система белков и генов, которая контролирует физиологические действия, такие как сон, аппетит, функция мозга, кровяное давление и температура тела. Ген кодирует белок PER, который накапливается в организме в течение ночи, его уровни снижаются в течение дня, и производство начинается снова в ночное время. PER работает с другими связанными с ним белками, и это синхронзирует биологические часы. Гены TIM и DBT являются частью этой сети.

Когда внутренние часы выпадают из ритма, например, после путешествия по часовым поясам, страдает наше здоровье. Хроническое несоответствие между внутренними часами и реальным временем, например, из-за перелетов, связано с расстройствами настроения, сердечными и нейродегенеративными заболеваниями, диабетом и раком.
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