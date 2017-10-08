Новая дата Судного дня – 15 октября

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Правда, мир не умер в один день, говорит он. Судный день начнется 15 октября, и в течение 7 лет человечество переживет период стихийных бедствий, включая извержение вулканов, утверждает Мид. «Хаос будет вызван таинственной «Планетой X» или Нибуру», - говорит он.
Он отмечает, что после периода семилетней «скорби» Земля будет в конечном итоге уничтожена. Мид говорит, что землетрясение в Мексике, наводнения в Техасе и ураганы в Карибском бассейне и Флориде связаны с приближением Планеты Х. «Скорбь также будет связана с ядерными взрывами из-за войны Америки и Британии с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей. Люди будут падать в обморок от страха, опасаясь того, что грядет в мире, потому что небесные тела столкнутся», - заявил христианский нумеролог.
До этого Мид обещал, что Нибиру врежется в нашу планету 23 сентября, но этого не произошло. Еще более раннее предсказание пророчило катастрофу от Нибиру в декабре 2016 года.
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