Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:21 am | Чикаго 5:21 am | Сан-Франциско 3:21 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессНовая дата Судного дня – 15 октября
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Новая дата Судного дня – 15 октября


Новая дата Судного дня – 15 октября
Фото: AmericaRU.com
Христианский нумеролог Дэвид Мид (David Meade) назвал новую дату конца света – 15 октября.

Правда, мир не умер в один день, говорит он. Судный день начнется 15 октября, и в течение 7 лет человечество переживет период стихийных бедствий, включая извержение вулканов, утверждает Мид. «Хаос будет вызван таинственной «Планетой X» или Нибуру», - говорит он.

Он отмечает, что после периода семилетней «скорби» Земля будет в конечном итоге уничтожена. Мид говорит, что землетрясение в Мексике, наводнения в Техасе и ураганы в Карибском бассейне и Флориде связаны с приближением Планеты Х. «Скорбь также будет связана с ядерными взрывами из-за войны Америки и Британии с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей. Люди будут падать в обморок от страха, опасаясь того, что грядет в мире, потому что небесные тела столкнутся», - заявил христианский нумеролог.

До этого Мид обещал, что Нибиру врежется в нашу планету 23 сентября, но этого не произошло. Еще более раннее предсказание пророчило катастрофу от Нибиру в декабре 2016 года.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118125
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 17150 N Bay Rd Квартира в Санни Айлс, 17150 N Bay Rd
Раздел: Квартиры - продам
Low Maintenance 1br Condo Park Slope Low Maintenance 1br Condo Park Slope
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич
Раздел: Животные
Продаются котята Scottish fold and straight Продаются котята Scottish fold and straight
Раздел: Барахолка
Распродажа хорошей мебели Распродажа хорошей мебели
Раздел: Ищу работу
Ищу работу переводчика\журналиста\преподавателя Ищу работу переводчика\журналиста\преподавателя
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus