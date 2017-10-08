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Главная страница → Раздел: События/СкандалыКрупный мост через Гудзон Tappan Zee закрыли
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Крупный мост через Гудзон Tappan Zee закрыли


Крупный мост через Гудзон Tappan Zee закрыли
Фото: AmericaRU.com
Один из крупных мостов Tappan Zee через реку Гудзон в Нью-Йорке перекрыт. Вместо него трафик примет новым мост имени Куомо.

Последний автомобиль, который проехал по мосту длиной 3,5 км, стал Ford Faeton 1929 года. Водителем винтажного авто оказался Сет Кестенбаум - он был последним автомобилистом, пересекающим 61-летний мост. После этого мост Tappan Zee официально закрыли. Параллельно был торжественно открыт мост имени Куомо, который обошелся городу в 3,3 миллиарда долларов.

В этот момент работают только западные полосы, поэтому новый мост немного перегружен, но в целом водители отмечают, что движение приятное. Один из двух новых пролетов в настоящее время поддерживает движение в обоих направлениях между округами Вестчестер и Рокланд в северных пригородах Нью-Йорка. Мост получил название в честь отца нынешнего демократического губернатора Эндрю Куомо, Марко Куомо, который умер в 2015 году.
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