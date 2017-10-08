Харви Вайнштейн признал обвинения в сексуальных домогательствах на протяжении десятилетий

8 октября 2017 года, 12:50

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/118121

Известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн (Harvey Weinstein) извинился за поведение, которое, по его словам, «вызвало много боли». Он признал, что обвинения в сексуальных домогательствах на протяжении многих лет, обоснованы. Он также заявил, что завершает свою карьеру.Совет компании Weinstein планирует расследовать жалобы о сексуальных домогательств в отношении Харви Вайнштейна в течение 20 лет.В частности, стало известно, что два десятилетия назад голливудский продюсер Харви Вайнштейн пригласил Эшли Джадд в гостиницу «Полуостров Беверли-Хиллз». Вместо делового обеда он позвал ее к себе в комнату, появился в халате и начал делать непристойные предложения. Об этом актриса рассказала в недавнем интервью.В 2014 году Вайнштейн пригласил Эмили Нестор, которая работала только один день в качестве временного сотрудника, в тот же отель и сделал другое предложение: если она согласится на секс с ним, он поможет ей сделать карьеру. Таких заявлений появилось еще несколько от разных женщин. «В этой компании существует токсичная среда для женщин», - написала О`Коннор в письме, адресованная нескольким руководителям компании.Расследование The New York Times показало ранее нераскрытые обвинения против Вайнштейна – обвинения удавалось замять в течение 20 лет. Эти обвинения идут от нынешних и бывших работниц киноиндустрии.Харви Вайнщтейн и его брат Боб владели Miramax, теперь - Weinstein Company. Они являются продюсерами фильмов Квентина Тарантино, Роберта Родригеса, Тима Бертона и многих других режиссеров.