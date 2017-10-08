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Главная страница → Раздел: События/СкандалыДевушка, тело которой нашли в холодильнике отеля в Чикаго, умерла случайно
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Девушка, тело которой нашли в холодильнике отеля в Чикаго, умерла случайно


Девушка, тело которой нашли в холодильнике отеля в Чикаго, умерла случайно
Фото: AmericaRU.com
Служба коронера Чикаго сообщает результаты предварительного обследования тела девушки, тело которой обнаружили в морозильной камере отеля. Ее смерть оказалась случайной.

Причиной смерти Кеннеки Дженкинс (Kenneka Jenkins) была гипотермия и «холодное воздействие морозильной камеры», а также «интоксикация этанолом и топираматом», - говорится в сообщении коронера округа Кук. Вскрытие показало поражения желудка, указывающие на гипотермию, потертость правой лодыжки и синяк на ее правой ноге.

Топирамат чаще всего используется для лечения эпилепсии и мигрени. Было установлено, что уровень топирамата находится в пределах нормы по рецепту. Алкоголя в крови было больше, чем разрешено по закону. сочетании друг с другом эффект одного или обоих препаратов усиливается. Топирамат, как и алкоголь, может вызвать головокружение, нарушение памяти, нарушение концентрации внимания, слабую координацию, спутанность сознания и нарушение зрения. «Депрессия или ухудшение состояния центральной нервной системы в сочетании с холодным воздействием могут ускорить наступление гипотермии и смерти », - говорится в релизе.

Скорее всего, 19-летняя девушка оказалась в морозильной камере Crowne Plaza Chicago O`Hare Hotel случайно запертой и погибла.

Тело Дженкинс было найдено в морозильной камере около 1 часа ночи в воскресенье, 10 сентября.
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