Ученые открыли, что у Луны была атмосфера

7 октября 2017 года, 18:56

Фото: AmericaRU.com

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Новые исследования показали, что Луна 3-4 миллиарда лет назад имела атмосферу. Сильные извержения вулканов выпускали такое количество газообразных веществ, что они не успевали просачиваться в открытый космос. Результаты исследования были опубликованы в журналах «Earth» и «Platinum Science Letters» при поддержке Виртуального института исследований Солнечной системы НАСА.На поверхности Луны можно увидеть темные пятна вулканического базальта, который заполнил низменности, образующие так называемое лунное море. Море образовалось, когда внутренняя часть Луны была горячей и создавала магматические выбросы, растекающиеся на сотни километров. Анализы с Apollo показали, что магматические компоненты содержали в газообразном виде моноксид углерода, ингредиенты воды, серы и других летучих веществ.Сотрудники НАСА, доктор Дебра Х. Нидхэм (Debra H. Needham) и доктор Дэвид А. Кринг (David A. Kring), смогли рассчитать количество газов, которые извергались на поверхность вместе с лавой. Результаты расчетов показали, что газы в большом количестве накапливались на поверхности Луны, образуя временную атмосферу. Плотность атмосферы достигла своего пика около 3,5 миллиарда лет назад.«Эта работа радикально меняет наши взгляды на Луну как на безвоздушное каменное тело. К тому же, когда Луна имела атмосферу, то в три раза ближе находилась к Земле, и ее можно было видеть гораздо чаще», - отметил доктор Кринг.