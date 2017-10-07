Ученые открыли, что у Луны была атмосфера

Фото: AmericaRU.com
На поверхности Луны можно увидеть темные пятна вулканического базальта, который заполнил низменности, образующие так называемое лунное море. Море образовалось, когда внутренняя часть Луны была горячей и создавала магматические выбросы, растекающиеся на сотни километров. Анализы с Apollo показали, что магматические компоненты содержали в газообразном виде моноксид углерода, ингредиенты воды, серы и других летучих веществ.
Сотрудники НАСА, доктор Дебра Х. Нидхэм (Debra H. Needham) и доктор Дэвид А. Кринг (David A. Kring), смогли рассчитать количество газов, которые извергались на поверхность вместе с лавой. Результаты расчетов показали, что газы в большом количестве накапливались на поверхности Луны, образуя временную атмосферу. Плотность атмосферы достигла своего пика около 3,5 миллиарда лет назад.
«Эта работа радикально меняет наши взгляды на Луну как на безвоздушное каменное тело. К тому же, когда Луна имела атмосферу, то в три раза ближе находилась к Земле, и ее можно было видеть гораздо чаще», - отметил доктор Кринг.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Ученые выяснили, что у пещерных людей был свой аналог социальных сетей →
- НАСА: еще один шанс поставить свое имя на Марсе →
- Океан приходит на Таймс Сквер →
- Майкл Пенс считает, что США будет лидером в освоении космоса →
- NASA находит пять пар гигантских черных дыр →
- Ученые получили новую теорию происхождения мегаструктуры у далекой звезды →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118117
http://www.americaru.com/news/118117