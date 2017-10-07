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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеКак сердца фанатов хоккея реагируют на напряженные моменты в игре
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Как сердца фанатов хоккея реагируют на напряженные моменты в игре


Как сердца фанатов хоккея реагируют на напряженные моменты в игре
Фото: AmericaRU.com
Ничто не сравнится с победой любимой спортивной команды, которую она вырвала у соперников в последнюю секунду. Однако подобные эмоции имеют обратную сторону медали: они негативно отражаются на здоровье сердца.

Новое исследование показало, что наблюдение за хоккейной игрой может более чем вдвое увеличить частоту сердечных сокращений. И для этого не обязательно присутствовать прямо на матче - для ускорения сердечного ритма достаточно и дивана с телевизором. Специалисты Института сердца в Монреале отметили, что к таким последствиям приводят не только победы команды, но и поражения.

Результаты были опубликованы в журнале «Canadian Journal of Cardiology». Ученые проанализировали данные 20 человек в возрасте от 23 до 63 лет. Частота сердечных сокращений у фанатов, которые наблюдали за хоккейной игрой на стадионе, увеличивалась в среднем на 110 процентов. Это сопоставимо сопоставимо с увеличением, которое можно наблюдать при беге и физической активности. У фанатов, которые смотрели эту же игру по телевизору, сердечный ритм увеличился в среднем на 75 процентов.
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