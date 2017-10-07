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Главная страница → Раздел: В миреОдин из последних оплотов ИГИЛ перешел под контроль Сирии
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Один из последних оплотов ИГИЛ перешел под контроль Сирии


Один из последних оплотов ИГИЛ перешел под контроль Сирии
Фото: AmericaRU.com
Войска сирийского правительства заняли один из последних бастионов боевиков Исламского Государства. Сирийским войскам активно помогали военно-воздушные силы, представители которых заявили, что во время авианалетов погибло 60 «иностранных наемников».

Одним из последних бастионов был город на востоке Сирии – Маядин, который освободили в пятницу. Он расположен в провинции Дейр-Эз Зор и является отныне ее административным центром, так как Ракка, которая выполняла эту роль, перешла в руки курдско-арабской коалиции под руководством США.

«Командный пункт террористов и 80 бойцов, среди них девять выходцев из Северного Кавказа, были уничтожены», - сообщили в Минобороны России, добавив, что 60 из них были иностранными бойцами из бывших советских республик, а также из Египта и Туниса.

Москва уже второй год поддерживает правительство президента Башара Асада (Bashar al-Assad ) в войне за территорию, потерянную за шесть лет гражданской войны. Россия предоставляла Дамаску военных советников, силы специальных войск и авиационную поддержку. Таким образом, с помощью российской поддержки силы режима Асада смогли взять под контроль ключевые населенные группы, включая Алеппо.
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