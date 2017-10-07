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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеЧто происходит с людьми, пережившими остановку сердца?
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Что происходит с людьми, пережившими остановку сердца?


Что происходит с людьми, пережившими остановку сердца?
Фото: AmericaRU.com
Руководствуясь амбициями и любопытством узнать, что человека ждет после смерти, пятеро студентов-медиков сознательно вызвали у себя остановку сердца, чтобы испытать «загробную жизнь». Об этом рассказывается в фильме «Коматозники», который вышел в американском прокате в сентябре.

Герои быстро обнаружили, что есть неожиданные и ужасные последствия смерти, но не все они - из области научной фантастики. Растущее число исследований показывает процессы, которые происходят после смерти, что указывает на то, что человеческое сознание не отключается мгновенно после остановки сердца.

Но что на самом деле происходит в организме и мозге в моменты после остановки сердца? Термины «остановка сердца» и «сердечный приступ» часто взаимозаменяемы, но они не являются идентичными состояниями. Во время сердечного приступа, заблокированная артерия предотвращает поступление крови в части сердца, что может привести к смерти, хотя орган продолжает биться. Во время остановки сердца электрические сигналы нарушаются, и оно перестает биться, что приводит к смерти.

В подавляющем большинстве терминальных случаев врачи с медицинской точки зрения определяют смерть, как то, что сердце больше не бьется. Фильм «Коматозники» предполагает, что смерть и реанимация могут улучшить нормальную деятельность мозга после прихода в сознание, так как студенты, которые «умерли» и проснулись, могут внезапно вспомнить те факты, о которых забыли давно. Однако в реальном мире обратный билет не включает недавно приобретенные суперспособности, хотя часто обеспечивает новый взгляд на жизнь.
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