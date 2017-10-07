Что происходит с людьми, пережившими остановку сердца?

7 октября 2017 года, 18:13

Фото: AmericaRU.com

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Руководствуясь амбициями и любопытством узнать, что человека ждет после смерти, пятеро студентов-медиков сознательно вызвали у себя остановку сердца, чтобы испытать «загробную жизнь». Об этом рассказывается в фильме «Коматозники», который вышел в американском прокате в сентябре.Герои быстро обнаружили, что есть неожиданные и ужасные последствия смерти, но не все они - из области научной фантастики. Растущее число исследований показывает процессы, которые происходят после смерти, что указывает на то, что человеческое сознание не отключается мгновенно после остановки сердца.Но что на самом деле происходит в организме и мозге в моменты после остановки сердца? Термины «остановка сердца» и «сердечный приступ» часто взаимозаменяемы, но они не являются идентичными состояниями. Во время сердечного приступа, заблокированная артерия предотвращает поступление крови в части сердца, что может привести к смерти, хотя орган продолжает биться. Во время остановки сердца электрические сигналы нарушаются, и оно перестает биться, что приводит к смерти.В подавляющем большинстве терминальных случаев врачи с медицинской точки зрения определяют смерть, как то, что сердце больше не бьется. Фильм «Коматозники» предполагает, что смерть и реанимация могут улучшить нормальную деятельность мозга после прихода в сознание, так как студенты, которые «умерли» и проснулись, могут внезапно вспомнить те факты, о которых забыли давно. Однако в реальном мире обратный билет не включает недавно приобретенные суперспособности, хотя часто обеспечивает новый взгляд на жизнь.