Ученые считают шизофрению практически наследственным заболеванием

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Специалисты Университета Копенгагена в Денмарке использовали новый статистический подход для оценки одного из факторов, который в предыдущих исследованиях приводил к противоречивостям – обычно ученые делят испытуемых на тех, у кого есть шизофрения, и тех, у кого нет заболевания. Исследователи отметили, что они поддерживают усилия, направленные на выявление генов, способствующих развитию шизофрении.
Результаты были опубликованы в журнале «Biological Psychiatry». Поскольку диагноз шизофрении основывается на узком определении симптомов, исследователи также оценили наследуемость с использованием более широкой категории заболеваний, включая связанных с ней расстройств шизофренического спектра. Они обнаружили аналогичную оценку – 73 процента, что указывает на важность генетических факторов по всему спектру заболеваний.
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