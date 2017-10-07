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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУченые считают шизофрению практически наследственным заболеванием
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Ученые считают шизофрению практически наследственным заболеванием


Ученые считают шизофрению практически наследственным заболеванием
Фото: AmericaRU.com
Новое масштабное исследование показало, что 79 процентов риска развития шизофрении можно объяснить генетическими факторами. Эксперимент, проведенный на близнецах, доказывает, что генетика оказывает существенное влияние на риск заболевания.

Специалисты Университета Копенгагена в Денмарке использовали новый статистический подход для оценки одного из факторов, который в предыдущих исследованиях приводил к противоречивостям – обычно ученые делят испытуемых на тех, у кого есть шизофрения, и тех, у кого нет заболевания. Исследователи отметили, что они поддерживают усилия, направленные на выявление генов, способствующих развитию шизофрении.

Результаты были опубликованы в журнале «Biological Psychiatry». Поскольку диагноз шизофрении основывается на узком определении симптомов, исследователи также оценили наследуемость с использованием более широкой категории заболеваний, включая связанных с ней расстройств шизофренического спектра. Они обнаружили аналогичную оценку – 73 процента, что указывает на важность генетических факторов по всему спектру заболеваний.
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