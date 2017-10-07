Ученые считают шизофрению практически наследственным заболеванием

7 октября 2017 года, 17:50

Фото: AmericaRU.com

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Новое масштабное исследование показало, что 79 процентов риска развития шизофрении можно объяснить генетическими факторами. Эксперимент, проведенный на близнецах, доказывает, что генетика оказывает существенное влияние на риск заболевания.Специалисты Университета Копенгагена в Денмарке использовали новый статистический подход для оценки одного из факторов, который в предыдущих исследованиях приводил к противоречивостям – обычно ученые делят испытуемых на тех, у кого есть шизофрения, и тех, у кого нет заболевания. Исследователи отметили, что они поддерживают усилия, направленные на выявление генов, способствующих развитию шизофрении.Результаты были опубликованы в журнале «Biological Psychiatry». Поскольку диагноз шизофрении основывается на узком определении симптомов, исследователи также оценили наследуемость с использованием более широкой категории заболеваний, включая связанных с ней расстройств шизофренического спектра. Они обнаружили аналогичную оценку – 73 процента, что указывает на важность генетических факторов по всему спектру заболеваний.