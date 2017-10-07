Нью-Йоркский учитель арестован за непристойные фото и видео

7 октября 2017 года, 17:46

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/118107

Преподаватель из Нью-Йорка был арестован по обвинению в том, что присылал свои фото в обнаженном виде девушке-подростку, которая была его бывшей ученицей. Также он просил девушку присылать свои интимные фото.35-летний Майкл Коньято (Michael Cognato), работающий в средней школе Квинса, начал отправлять свои фотографии предположительно в течение всего лета. После окончания курсов Коньято, девушка продолжала общаться с ним через Skype и Facebook, сказал окружной прокурор Квинса Ричард Браун (Richard Brown ). Все лето мужчина отсылал подростку свои непристойные снимки, склоняя ее делать то же самое.Должностные лица из отдела по образованию сказали, что Коньято работает учителем с 2001 года и не имеет никаких взысканий по работе. Один из представителей министерства образования Майкл Асиман (Michael Aciman) сказал, что «глубоко обеспокоен нынешним положением вещей в наших школах».Браун рассказал, что Коньято отправлял также и видео, как минимум 15, в которых совершал неприличные действия. Школьница отправила ему столько же роликов с собой.«Этот случай должен послужить ясным предупреждением, что правоохранительные органы готовы выявлять и преследовать сексуальных хищников», - сказал Браун.