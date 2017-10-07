Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 10:48 am | Чикаго 9:48 am | Сан-Франциско 7:48 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыНью-Йоркский учитель арестован за непристойные фото и видео
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Нью-Йоркский учитель арестован за непристойные фото и видео


Нью-Йоркский учитель арестован за непристойные фото и видео
Фото: AmericaRU.com
Преподаватель из Нью-Йорка был арестован по обвинению в том, что присылал свои фото в обнаженном виде девушке-подростку, которая была его бывшей ученицей. Также он просил девушку присылать свои интимные фото.

35-летний Майкл Коньято (Michael Cognato), работающий в средней школе Квинса, начал отправлять свои фотографии предположительно в течение всего лета. После окончания курсов Коньято, девушка продолжала общаться с ним через Skype и Facebook, сказал окружной прокурор Квинса Ричард Браун (Richard Brown ). Все лето мужчина отсылал подростку свои непристойные снимки, склоняя ее делать то же самое.

Должностные лица из отдела по образованию сказали, что Коньято работает учителем с 2001 года и не имеет никаких взысканий по работе. Один из представителей министерства образования Майкл Асиман (Michael Aciman) сказал, что «глубоко обеспокоен нынешним положением вещей в наших школах».

Браун рассказал, что Коньято отправлял также и видео, как минимум 15, в которых совершал неприличные действия. Школьница отправила ему столько же роликов с собой.

«Этот случай должен послужить ясным предупреждением, что правоохранительные органы готовы выявлять и преследовать сексуальных хищников», - сказал Браун.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118107
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном жилом комплексе квартира в современном жилом комплексе
Раздел: Услуги
Предсказательница Мария стариное гадание Предсказательница Мария стариное гадание
Раздел: Квартиры - сдам
Комната в рент Room for rent Комната в рент Room for rent
Раздел: Барахолка
Продам Пеленалку, ванночку, кокон Продам Пеленалку, ванночку, кокон
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с лучшими видами в здании продается квартира с лучшими видами в здании
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus