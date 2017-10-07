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Главная страница → Раздел: В миреСеверная Корея планирует запустить ракету, которая сможет долететь до США
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Северная Корея планирует запустить ракету, которая сможет долететь до США


Северная Корея планирует запустить ракету, которая сможет долететь до США
Фото: AmericaRU.com
Северная Корея готовится испытать новую ракету дальнего радиуса действия, которая сможет достигнуть западного побережья Соединенных Штатов, заявил российский член комитета Государственной Думы по международным делам Антон Морозов (Anton Morozov).

По сообщению российских СМИ, Морозов посетил Пхеньян, где встретился с официальными представителями Северной Кореи. «Они готовятся к новым испытаниям ракеты большей дальности. Они даже давали нам математические расчеты, которые, по их мнению, свидетельствуют о том, что они смогут достать западное побережье США с помощью своей ракеты, - сообщил Морозов. – Насколько мы понимаем, в ближайшем будущем они намерены запустить еще одну ракету дальнего действия. И вообще, их настроение довольно таки воинственное».

Комментарии Морозова привели к росту цен на казначейские облигации США, так как инвесторы, обеспокоившись перспективой новых ракетных испытаний КНДР, посчитали это самым безопасным решением во времена неопределенности. Агентство Reuters попыталось, но не смогло выяснить, какие официальные лица Северной Кореи снабдили Морозова такой информацией.
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