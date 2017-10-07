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Главная страница → Раздел: ПрогрессУченые выяснили, что у пещерных людей был свой аналог социальных сетей
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Ученые выяснили, что у пещерных людей был свой аналог социальных сетей


Ученые выяснили, что у пещерных людей был свой аналог социальных сетей
Фото: AmericaRU.com
Ученым удалось точно доказать, что наши предки, жившие 34 тысяч лет назад в период палеолита, знали об опасности инцеста. Антропологи сообщают о находках в российском Сунгире, которые доказывают существование сложных социальных связей.

В могильнике верхнего палеолита найден полный костяк взрослого мужчины, и неполные останки еще трех молодых людей. Было определенно, что четверо людей проживали в одном месте и в одно время. Необычность находки состояла не столько в том, что четыре мужчины были похоронены вместе, но и то, что они не приходились друг другу ни близкими, ни дальними родственниками.

Исследователи из Кембриджского университета изучили артефакты, которые были найдены в могиле, включая ювелирные изделия, и пришли к выводу, что эти предметы могли использоваться в ритуальных целях, а также как обмен во время брачных церемоний между разными сообществами. Образуя сплоченные сообщества уже 30 тысяч лет назад, люди искали матерей своих будущих детей за пределами рода, чтобы избежать кровосмешения. Ученые предположили, что такое было возможно только при наличии некой системы.

«Люди верхнего палеолита, проживая в маленьких сообществах, понимали всю опасность кровосмешения. Причем, судя по нашим данным – намеренно избегали кровосмешения, разработав систему. Если бы они избегали инцеста случайным образом, то мы бы нашли очень много свидетельств близкородственных связей», - сообщил профессор Эске Уиллерслев (Eske Willerslev), сотрудник Колледжа Св. Иоанна.

Более ранние находки показывают, что неандертальцы не гнушались близкородственными связями, возможно, это было связано с небольшой численностью их сообществ. Ранние семьи евразийских гоминидов также были более инбредными и менее генетически разнообразными. Анализ генома людей из Сунгира показывает, что они физиологически были успешнее, чем неандертальцы, которые вымерли 40 тысяч лет назад.
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