Ивана Трамп похвасталась, что у нее «идеальная жизнь»

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По ее словам, Иване нравятся постоянное общение с бывшим мужем, и ничего, кроме благодарности за троих детей, ей больше от него не нужно. Гордая мать пишет в своей новой книге, что не удивится, если еще один Трамп займет место в Белом доме в ближайшее время – ее дочь Иванка.
«Может быть, лет через пятнадцать она сможет баллотироваться на пост президента», - пишет Ивана Трамп. Также она просит не обращаться к ней «первая леди», предпочитая обращение – «первая мама».
Однако нельзя сказать, что Ивана Трамп могла считать свою жизнь идеальной в 1992 году, когда к ней подошла блондинка и представилась Марлой. «Я люблю вашего мужа», - сказала тогда Марла.
Книга «Воспитание Трампа» будет выпущена на следующей неделе. В книге Ивана обещает красивую историю о своем браке и о выдающейся роли в жизни Дональда Трампа.
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