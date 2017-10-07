Ивана Трамп похвасталась, что у нее «идеальная жизнь»

7 октября 2017 года, 16:03

Фото: AmericaRU.com

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«У меня идеальная жизнь», - сообщила первая жена президента Дональда Трампа Ивана, подведя итоги спустя 25 лет после их громкого развода. Бывшая жена президента взялась за мемуары, книга называется «Воспитание Трампа».По ее словам, Иване нравятся постоянное общение с бывшим мужем, и ничего, кроме благодарности за троих детей, ей больше от него не нужно. Гордая мать пишет в своей новой книге, что не удивится, если еще один Трамп займет место в Белом доме в ближайшее время – ее дочь Иванка.«Может быть, лет через пятнадцать она сможет баллотироваться на пост президента», - пишет Ивана Трамп. Также она просит не обращаться к ней «первая леди», предпочитая обращение – «первая мама».Однако нельзя сказать, что Ивана Трамп могла считать свою жизнь идеальной в 1992 году, когда к ней подошла блондинка и представилась Марлой. «Я люблю вашего мужа», - сказала тогда Марла.Книга «Воспитание Трампа» будет выпущена на следующей неделе. В книге Ивана обещает красивую историю о своем браке и о выдающейся роли в жизни Дональда Трампа.