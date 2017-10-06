Facebook вложит миллиард долларов в развитие штата Вирджиния

Фото: AmericaRU.com
Технологический гигант вложит 750 миллионов долларов в строительство огромного центра по обработке данных площадью в 970 000 квадратных футов в округе Хенрико. Кроме того компания потратит сотни миллионов долларов на строительство «нескольких солнечных объектов» для питания этого самого центра обработки данных с использованием возобновляемых источников энергии.
«Я горжусь тем, что могу поприветствовать Facebook в округе Хенрико, мы с терпением ожидаем нашего крепкого сотрудничества», - сказал Макалифф в своем заявлении.
По словам властей, проект создаст тысячи рабочих мест. Рейчел Петерсон (Rachel Peterson), директор стратегии данных Facebook сказала: «Мы не только создадим новые рабочие места, но также источники экологически чистой возобновляемой энергии, что пойдет на пользу округу».
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