Фармацевт из Британии получил срок за ролики с отрезанными головами

6 октября 2017 года, 21:25

Фото: AmericaRU.com

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Фармацевт из Британии показал ребенку из начальной школы ролик, в котором боевики ИГИЛ отрезают головы. Его посадили в тюрьму на шесть лет за «решительные действия в радикализации детей».Замир Гумра (Zameer Ghumra) был признан виновным в распространении террористической пропаганды, когда «промывал» мозги своим малолетним братьям, которых планировал сделать бойцами ИГИЛ. Он инструктировал их, как выжить при бомбежке, обучал ножевому бою, а за успехи в такой учебе награждал детей конфетами.В пятницу его приговорили по уголовным делам в Ноттингеме. Судья Грегори Дикинсон (Gregory Dickinson) назвал его действия «серьезной попыткой превратить детей в террористов».«Это шокирующее преступление, которое нанесло вред детской психике и оскорбило большинство законопослушных мусульман», - сказал Дикинсон. Также судья отметил, что Гумра был далек от раскаяния.Несмотря на то, что Гумра работал фармацевтом в Оундде, Нортгемптоншир, он вел что-то вроде медресе – исламской школы. Присяжные рассказали, что Гумра поддерживал связь с Анджем Чудари (Anjem Choudary), проповедником экстремисткой формы ислама. Гумра описывал его как хорошего человека, достойного примера для детей. Также Гумра агитировал детей убивать «неверных» и тех, кто плохо отзывается об исламе.