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Японка умерла от переутомления на работе


Японка умерла от переутомления на работе
Фото: AmericaRU.com
Мива Садо (Miwa Sado), журналистка из Японии, работающая в национальной радиовещательной компании, умерла от переутомления. Она работала всего лишь с двумя выходными в месяц и умерла в июле 2013 года в 31-летнем возрасте, однако об этом стало известно только на этой неделе, и история получила широкий мировой резонанс.

Женщина умерла от сердечной недостаточности во время работы. В Японии такая смерть называется кароси (karoshi – смерть от переутомления). Смерть Садо показывает, как тяжело работают японцы, и возможно, на эту проблему обратит внимание правительство Японии.

Случаи гибели от переработки нередки в Японии. Первые случаи кароси были зафиксированы еще в 60-70 годах. Четверть японских компаний сообщает, что их сотрудники работают более 80 сверхурочных часов в месяц, а в 12 процентах случаев эта цифра превышает 100 часов.

Впервые вопрос об изменениях трудовых стандартов поднимался после самоубийства 24-летней Мацури Такахаси (Matsuri Takahashi) в 2015 году. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ (Shinzo Abe) заявлял, что нужно сократить рабочие часы. Однако компании не намерены менять правила, даже несмотря на то, что согласно данным The Guardian, продолжительная длительность трудового дня не является эффективной.
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