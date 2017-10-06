Японка умерла от переутомления на работе

Фото: AmericaRU.com
Женщина умерла от сердечной недостаточности во время работы. В Японии такая смерть называется кароси (karoshi – смерть от переутомления). Смерть Садо показывает, как тяжело работают японцы, и возможно, на эту проблему обратит внимание правительство Японии.
Случаи гибели от переработки нередки в Японии. Первые случаи кароси были зафиксированы еще в 60-70 годах. Четверть японских компаний сообщает, что их сотрудники работают более 80 сверхурочных часов в месяц, а в 12 процентах случаев эта цифра превышает 100 часов.
Впервые вопрос об изменениях трудовых стандартов поднимался после самоубийства 24-летней Мацури Такахаси (Matsuri Takahashi) в 2015 году. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ (Shinzo Abe) заявлял, что нужно сократить рабочие часы. Однако компании не намерены менять правила, даже несмотря на то, что согласно данным The Guardian, продолжительная длительность трудового дня не является эффективной.
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