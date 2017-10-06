Генетически модифицированное соевое масло вредит функционированию печени

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Специалисты Университета Калифорнии в Риверсайде заявили, что в то время как генетически модифицированное соевое масло в меньшей степени способствует ожирению и резистентности к инсулину, чем традиционное соевое масло, его влияние на диабет и ожирение печени аналогично воздействию обычного соевого масла.
Исследователи также сравнили обычное соевое масло с кокосовым маслом, которое богато насыщенными жирными кислотами и обнаружили, что они повышают уровень холестерина в печени и крови, что разрушает миф о том, что соевое масло снижает уровень холестерина. После кокосового масла исследователи сравнили масло с оливковым: оба масла имеют высокий уровень олеиновой кислоты, которая снижает артериальное давление и помогает при потери веса.
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