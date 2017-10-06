Генетически модифицированное соевое масло вредит функционированию печени

6 октября 2017 года, 19:01

Фото: AmericaRU.com

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Вы недавно покупали на рынке генетически модифицированное соевое масло, думая, что это более здоровая альтернатива соевому маслу? Похоже, вам придется пересмотреть свои взгляды. Согласно исследованию, опубликованному в журнале «Nature Scientific Reports», генетически модифицированное соевое масло может быть вредным для печени.Специалисты Университета Калифорнии в Риверсайде заявили, что в то время как генетически модифицированное соевое масло в меньшей степени способствует ожирению и резистентности к инсулину, чем традиционное соевое масло, его влияние на диабет и ожирение печени аналогично воздействию обычного соевого масла.Исследователи также сравнили обычное соевое масло с кокосовым маслом, которое богато насыщенными жирными кислотами и обнаружили, что они повышают уровень холестерина в печени и крови, что разрушает миф о том, что соевое масло снижает уровень холестерина. После кокосового масла исследователи сравнили масло с оливковым: оба масла имеют высокий уровень олеиновой кислоты, которая снижает артериальное давление и помогает при потери веса.