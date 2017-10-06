Ученые обнаружили удивительные преимущества сауны

6 октября 2017 года, 18:43

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что поход в сауну поможет снизить шансы развития высокого кровяного давления.Мужчины, посещавшие сауну четыре-семь раз в неделю в течение примерно 19 минут каждый раз имели почти в два раза меньший риск высокого кровяного давления, по сравнению с теми, кто посещал сауну только один раз в неделю. Специалисты Университета восточной Финляндии связали сауну со снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и внезапных кардиальных событий.Ученые проанализировали данные более 1620 мужчин среднего возраста, проживающих в Финляндии, где походы в сауну очень распространены. В эксперименте участвовали только мужчины с нормальным кровяным давлением, которые сообщили о посещении сауны не реже одного раза в неделю. В течение следующих двух десятилетий у 16 процентов этих мужчин развилось высокое кровяное давление, определяемое выше 140/90 мм рт.ст.Мужчины, которые ходили в сауну только раз в неделю, подвергались наибольшему риску развития высокого кровяного давления. Результат сохранился даже после учета различных факторов, как индекс массы тела, курение, употребление алкоголя и социально-экономический статус. Этот риск был ниже на 24 процента у мужчин, которые посещали сауну от двух до трех раза в неделю, и на 46 процентов у мужчин, которые посещали сауну от четырех до семи раз в неделю.