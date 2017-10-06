Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 1:42 pm | Чикаго 12:42 pm | Сан-Франциско 10:42 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУченые обнаружили удивительные преимущества сауны
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Ученые обнаружили удивительные преимущества сауны


Ученые обнаружили удивительные преимущества сауны
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что поход в сауну поможет снизить шансы развития высокого кровяного давления.

Мужчины, посещавшие сауну четыре-семь раз в неделю в течение примерно 19 минут каждый раз имели почти в два раза меньший риск высокого кровяного давления, по сравнению с теми, кто посещал сауну только один раз в неделю. Специалисты Университета восточной Финляндии связали сауну со снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и внезапных кардиальных событий.

Ученые проанализировали данные более 1620 мужчин среднего возраста, проживающих в Финляндии, где походы в сауну очень распространены. В эксперименте участвовали только мужчины с нормальным кровяным давлением, которые сообщили о посещении сауны не реже одного раза в неделю. В течение следующих двух десятилетий у 16 процентов этих мужчин развилось высокое кровяное давление, определяемое выше 140/90 мм рт.ст.

Мужчины, которые ходили в сауну только раз в неделю, подвергались наибольшему риску развития высокого кровяного давления. Результат сохранился даже после учета различных факторов, как индекс массы тела, курение, употребление алкоголя и социально-экономический статус. Этот риск был ниже на 24 процента у мужчин, которые посещали сауну от двух до трех раза в неделю, и на 46 процентов у мужчин, которые посещали сауну от четырех до семи раз в неделю.

Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118091
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ). Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ).
Раздел: Медицина
Эффективное лечение псориаза, витилиго Эффективное лечение псориаза, витилиго
Раздел: Барахолка
Ч&#1105;рное длинное платье (maxi dress) Ч&#1105;рное длинное платье (maxi dress)
Раздел: Квартиры - сдам
Комната в рент Room for rent Комната в рент Room for rent
Раздел: Квартиры - продам
Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000 Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502 Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus