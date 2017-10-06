Стимулирующий препарат снимает апатию и улучшает когнитивные функции при легкой степени болезни Альцгеймера

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Участники эксперимента, принимавшие метилфенидат, были в лучшем функциональном состоянии и в меньшей степени подвержены депрессии, по сравнению с теми, кто принимал плацебо. «Мы должны более внимательно изучить апатию, которую легко пропустить, потому что апатичный пациент - это не скрипучее колесо», - сказал ведущий автор исследования Прасад Падала (Prasad Padala), доцент кафедры психиатрии Университета Арканзаса. Ученые предполагают, что апатия может ускорять процесс нейродегенерации.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «American Journal of Psychiatry». Апатия, или потеря мотивации, является наиболее распространенной поведенческой проблемой у пациентов с болезнью Альцгеймера. Она может иметь значительные функциональные и поведенческие последствия для пациентов и их опекунов.
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