Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 1:43 pm | Чикаго 12:43 pm | Сан-Франциско 10:43 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеСтимулирующий препарат снимает апатию и улучшает когнитивные функции при легкой степени болезни Альцгеймера
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Стимулирующий препарат снимает апатию и улучшает когнитивные функции при легкой степени болезни Альцгеймера


Стимулирующий препарат снимает апатию и улучшает когнитивные функции при легкой степени болезни Альцгеймера
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что метилфенидат не только ослабляет апатию, но и улучшает когнитивные функции пожилых мужчин, страдающих легкой степенью болезни Альцгеймера.

Участники эксперимента, принимавшие метилфенидат, были в лучшем функциональном состоянии и в меньшей степени подвержены депрессии, по сравнению с теми, кто принимал плацебо. «Мы должны более внимательно изучить апатию, которую легко пропустить, потому что апатичный пациент - это не скрипучее колесо», - сказал ведущий автор исследования Прасад Падала (Prasad Padala), доцент кафедры психиатрии Университета Арканзаса. Ученые предполагают, что апатия может ускорять процесс нейродегенерации.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «American Journal of Psychiatry». Апатия, или потеря мотивации, является наиболее распространенной поведенческой проблемой у пациентов с болезнью Альцгеймера. Она может иметь значительные функциональные и поведенческие последствия для пациентов и их опекунов.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118089
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Компьютеры
Ремонт компьютеров Ремонт компьютеров
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видами на побережье в Санни Айлс Бич квартира с видами на побережье в Санни Айлс Бич
Раздел: Услуги
Клининговые услуги Клининговые услуги
Раздел: Барахолка
Ч&#1105;рное длинное платье (maxi dress) Ч&#1105;рное длинное платье (maxi dress)
Раздел: Животные
Брутальный вислоухий шотландец ищет невесту! Брутальный вислоухий шотландец ищет невесту!
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комнаты в общежитии при колледже Сдается комнаты в общежитии при колледже
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus