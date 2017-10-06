Запах тыквы «изгнал» учеников из иезуитской школы

6 октября 2017 года, 18:18

Фото: AmericaRU.com

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Необычный запах в средней иезуитской школе в Балтиморе, штат Мэриленд, вызвал панику среди учителей и учеников.«Это был незнакомый и непривычный запах, который начал усиливаться и несколько учеников и преподавателей сообщили, что им тяжело дышать», - сказал Билл Хейзер (Bill Heiser), директор школы.Тот час же директор школы отдал распоряжение эвакуировать всех из здания и вызвал пожарную службу, а та в свою очередь запросила команду ликвидаторов, которые провели ряд тестов на наличие взрывоопасных материалов. Все результаты тестов были отрицательными, сообщил пресс-секретарь Балтимора Роман Кларк (Roman Clark). По его словам, двоих учеников и трех сотрудников школы доставили в больницу.Пожарные проветрили помещение, открыв все окна, и вскоре нашли источник запаха в одном из классов на третьем этаже. Это оказался аэрозольный ароматизатор с запахом тыквы. Таким образом, опасности не обнаружено, и в пятницу занятия возобновились.