Запах тыквы «изгнал» учеников из иезуитской школы

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«Это был незнакомый и непривычный запах, который начал усиливаться и несколько учеников и преподавателей сообщили, что им тяжело дышать», - сказал Билл Хейзер (Bill Heiser), директор школы.
Тот час же директор школы отдал распоряжение эвакуировать всех из здания и вызвал пожарную службу, а та в свою очередь запросила команду ликвидаторов, которые провели ряд тестов на наличие взрывоопасных материалов. Все результаты тестов были отрицательными, сообщил пресс-секретарь Балтимора Роман Кларк (Roman Clark). По его словам, двоих учеников и трех сотрудников школы доставили в больницу.
Пожарные проветрили помещение, открыв все окна, и вскоре нашли источник запаха в одном из классов на третьем этаже. Это оказался аэрозольный ароматизатор с запахом тыквы. Таким образом, опасности не обнаружено, и в пятницу занятия возобновились.
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