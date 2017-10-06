Трамп объявил «затишье перед бурей»

Фото: AmericaRU.com
«Расскажите нам», - попросил один из журналистов.
«Возможно, это затишье перед бурей», - ответил президент.
Шквал вопросов посыпался от репортеров, которые просили уточнить о какой буре идет речь.
«Возможно, это затишье перед бурей», - повторил президент.
До этой встречи сотрудники по связям Белого дома предупредили журналистов, что в этот вечер президент не намерен выступать в этом зале, тем не менее, Трамп появился там в окружении высоких военных чинов.
Репортеры не унимались, спрашивая вновь и вновь – что за буря ожидается? Буря с участием Ирана (ранее The Washington Post опубликовало заявление Трампа о «прекращении» ядерной сделки с Ираном)? Или может с участием ИГИЛ?
«Что за буря, господин президент?», - выкрикнул один из репортеров.
«Могу только сказать, что здесь собрались самые важные военные шишки во всем мире, - сказал Трамп громко, но спокойно, затем оглядел присутствующих и сказал. – Всем спасибо, все свободны».
Прежде чем репортеров вывели из зала, кто-то снова спросил: «Что за буря, господин президент?
Он ответил: «Вы скоро узнаете».
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