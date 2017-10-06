Стоит ли нам опасаться вторжения инопланетян?

Фото: AmericaRU.com
Брайант Джонсон (Bryant Johnson) проинформировал полицию Каспера о серьезной беде, которая ожидает человечество в будущем. Полиция прибыла на вызов, в котором жаловались на человека в нетрезвом виде «из другого мира». По словам полиции, от Джонсона исходил сильный запах алкоголя, речь была невнятная, но удалось расслышать, что «инопланетяне придут в следующем году и всем нужно валить отсюда как можно быстрее». Однако, согласно протоколу ареста, мужчина не назвал точную дату вторжения. Он отказался от осмотра врача, настаивая на встрече с «президентом города».
Также Джонсон сообщил, что путешествует во времени с помощью алкоголя, который в его тело «внедрили» сами инопланетяне. Он должен был прибыть в 2018 год, но произошел сбой, и его перенесли на год раньше.
Джонсона, в состоянии сильного опьянения доставили в окружную тюрьму Натрона для дальнейшего расследования. Остается надеяться, что молодой человек пошутил, а то… мало ли.
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