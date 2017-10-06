Развод заложен в генах

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По данным Американской психологической ассоциации, исследование особенно актуально в Соединенных Штатах, где от 40 до 50 процентов супружеских пар проходят через развод.
Исследователи из университета Вирджинии и университета Лунда в Швеции пришли к выводу, что истории разводов усыновленных детей больше похожими на их биологических родителей, а не на приемных.
«Мы пытались ответить на основной вопрос: как развод проявляется в семьях? - говорит автор исследования Джессика Сальваторе (Jessica Salvatore), профессор психологии университета штата Вирджиния. - Мы нашли убедительные доказательства того, что генетические факторы в основном объясняют передачу развода между поколениями».
Это может иметь серьезные последствия для того, как терапевты и брачные консультанты помогают людям пройти через развод.
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