Развод заложен в генах

6 октября 2017 года, 15:25

Фото: AmericaRU.com

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Психологи давно говорят, что дети разведенных родителей с большей вероятностью разводятся. Новое исследование доказывает, что склонность к разводу заложена в наших ДНК и передается из поколения в поколение.По данным Американской психологической ассоциации, исследование особенно актуально в Соединенных Штатах, где от 40 до 50 процентов супружеских пар проходят через развод.Исследователи из университета Вирджинии и университета Лунда в Швеции пришли к выводу, что истории разводов усыновленных детей больше похожими на их биологических родителей, а не на приемных.«Мы пытались ответить на основной вопрос: как развод проявляется в семьях? - говорит автор исследования Джессика Сальваторе (Jessica Salvatore), профессор психологии университета штата Вирджиния. - Мы нашли убедительные доказательства того, что генетические факторы в основном объясняют передачу развода между поколениями».Это может иметь серьезные последствия для того, как терапевты и брачные консультанты помогают людям пройти через развод.