НАСА: еще один шанс поставить свое имя на Марсе

Фото: AmericaRU.com
Когда корабль приземлится на Марс в ноябре 2018 года, посадочный аппарат NASS InSight будет использовать несколько научных инструментов. Также он доставит на борту сотни тысяч имен жителей Земли.
В 2015 году около 827 000 человек подписались на участие в этом проекте. Он будут записаны на кремниевый микрочип. NASA теперь заполняет второй микрочип, давая публике еще один шанс отправить свои имена на Марс.
Новые заявки будут приниматься со 2 октября по 1 ноября 2017 года в специальном разделе на сайте НАСА. На сегодняшний день собрано 1,38 миллионов имен.
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