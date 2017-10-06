НАСА: еще один шанс поставить свое имя на Марсе

6 октября 2017 года, 14:30

Фото: AmericaRU.com

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НАСА снова предлагает всем желающим отправить свое имя на Марс а микрочипе на борту миссии InSight.Когда корабль приземлится на Марс в ноябре 2018 года, посадочный аппарат NASS InSight будет использовать несколько научных инструментов. Также он доставит на борту сотни тысяч имен жителей Земли.В 2015 году около 827 000 человек подписались на участие в этом проекте. Он будут записаны на кремниевый микрочип. NASA теперь заполняет второй микрочип, давая публике еще один шанс отправить свои имена на Марс.Новые заявки будут приниматься со 2 октября по 1 ноября 2017 года в специальном разделе на сайте НАСА. На сегодняшний день собрано 1,38 миллионов имен.