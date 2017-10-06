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Океан приходит на Таймс Сквер


Океан приходит на Таймс Сквер
Фото: AmericaRU.com
Центральная площадь Нью-Йорка на дне океана? Это не фантазия.

Новая экспозиция позволяет услышать звуки и посмотреть обзор на дне морском. В этом месяце проект National Geographic «Океанская Одиссея» проходит на Таймс-сквер в Нью-Йорке, посетители встречаются лицом к лицу с горбатыми китами, большими белыми акулами и парами гамбольдтовских кальмаров.

Экспозиция опирается на последние исследования морского биолога Дэвида Грубера (David Gruber), исследователя National Geographic, специализирующегося на биолюминесценции и биофлуоресценции, а также других подводных явлениях, которые люди редко видят.

Интерактивная выставка похожа реальность. Команда, награжденная премией «Оскар», использует ультравысокую разрешающую способность фотосъемки, видео-картографирования и визуализации на стенах и потолке, чтобы воссоздать дно Тихого океана.
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