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Бананы и авокадо нужно есть каждый день


Бананы и авокадо нужно есть каждый день
Фото: AmericaRU.com
Включение бананов и авокадо в рацион каждый день может предотвратить сердечные заболевания, показало новое исследование университета Алабамы. Эти продукты, богатые калием, уменьшают кальцификацию сосудов - обычное осложнение при сердечной и почечной недостаточности.

Употребление одного банана и авокадо в день может препятствовать затвердеванию артерий, которые могут привести к сердечным заболеваниям и смерти, считают исследователи.

Кальцификация происходит, когда кальций накапливается в тканях тела, кровеносных сосудах или органах. Это накопление может стать причиной нарушений нормальных процессов в теле.

Диета с высоким содержанием калия также снижает риск затвердевания аорты - классического сердечно-сосудистого фактора риска.

Исследование опубликовано в журнале JCI Insight.
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