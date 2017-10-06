Бананы и авокадо нужно есть каждый день

6 октября 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

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Включение бананов и авокадо в рацион каждый день может предотвратить сердечные заболевания, показало новое исследование университета Алабамы. Эти продукты, богатые калием, уменьшают кальцификацию сосудов - обычное осложнение при сердечной и почечной недостаточности.Употребление одного банана и авокадо в день может препятствовать затвердеванию артерий, которые могут привести к сердечным заболеваниям и смерти, считают исследователи.Кальцификация происходит, когда кальций накапливается в тканях тела, кровеносных сосудах или органах. Это накопление может стать причиной нарушений нормальных процессов в теле.Диета с высоким содержанием калия также снижает риск затвердевания аорты - классического сердечно-сосудистого фактора риска.Исследование опубликовано в журнале JCI Insight.