Бананы и авокадо нужно есть каждый день

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Употребление одного банана и авокадо в день может препятствовать затвердеванию артерий, которые могут привести к сердечным заболеваниям и смерти, считают исследователи.
Кальцификация происходит, когда кальций накапливается в тканях тела, кровеносных сосудах или органах. Это накопление может стать причиной нарушений нормальных процессов в теле.
Диета с высоким содержанием калия также снижает риск затвердевания аорты - классического сердечно-сосудистого фактора риска.
Исследование опубликовано в журнале JCI Insight.
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