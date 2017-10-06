Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:09 am | Чикаго 5:09 am | Сан-Франциско 3:09 am
Главная страница → Раздел: ЭкономикаЦены на Netflix растут
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Цены на Netflix растут


Цены на Netflix растут
Фото: AmericaRU.com
Netflix готовится к еще одному подорожанию. Начиная со следующего месяца, цифровой канал начнет повышать цены как на стандартный, так и на премиальный план. Только базовый план останется нетронутым.

Хорошей новостью является то, что цены не поднимутся экстремально. Согласно Mashable, Netflix повысит цену своего стандартного плана на один доллар - с 9,99 долларов до 10,99 долларов в месяц. Это самая популярная подписка Netflix, и поэтому такое повышение цены затронет большинство людей. Премиальный план должен быть увеличен, начиная с 11,99 долларов в месяц до 13,99 долларов.
Цена базового плана Netflix останется неизменной - на уровне 7,99 долларов в месяц.

Клиенты начнут получать уведомление о повышении цены после 19 октября, предоставляя этим пользователям месяц, чтобы определить, хотят ли они дальше оплачивать Netflix.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118073
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
NE Stairs Недорогие и качественные деревянные лестницы NE Stairs Недорогие и качественные деревянные лестницы
Раздел: Услуги
Переводы! Качественно,быстро и дешево! Переводы! Качественно,быстро и дешево!
Раздел: Автомобили
INFINITI QX4 sport utility, 4X4 - $4700 (sausalito) INFINITI QX4 sport utility, 4X4 - $4700 (sausalito)
Раздел: Услуги
Аренда машин под любой бюджет Аренда машин под любой бюджет
Раздел: Услуги
Executive touch cleaning services Executive touch cleaning services
Раздел: Требуются
Администратор на reception в отель Администратор на reception в отель
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus