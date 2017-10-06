Цены на Netflix растут

Фото: AmericaRU.com
Хорошей новостью является то, что цены не поднимутся экстремально. Согласно Mashable, Netflix повысит цену своего стандартного плана на один доллар - с 9,99 долларов до 10,99 долларов в месяц. Это самая популярная подписка Netflix, и поэтому такое повышение цены затронет большинство людей. Премиальный план должен быть увеличен, начиная с 11,99 долларов в месяц до 13,99 долларов.
Цена базового плана Netflix останется неизменной - на уровне 7,99 долларов в месяц.
Клиенты начнут получать уведомление о повышении цены после 19 октября, предоставляя этим пользователям месяц, чтобы определить, хотят ли они дальше оплачивать Netflix.
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